Il regno sotterraneo fatto di sale | dove si trova l’attrazione considerata tra le più strane d’Europa

Le ex miniere di sale di Cracovia, dichiarate patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, sono considerate tra le attrazioni più originali d’Europa. Si trovano sotto la città e sono un complesso sotterraneo che si estende per chilometri. Questa attrazione turistica si distingue per le sue sale illuminate e le strutture scavate nella roccia salina. È una meta che richiama visitatori interessati a scoprire un regno sotterraneo unico nel suo genere.