Il referendum sulla CI al voto in California | tra fiducia elettorale e rischio esclusione

In California si svolge il referendum sulla candidatura indipendente, un tema che ha attirato l’attenzione degli elettori. Le autorità hanno dichiarato che le elezioni sono già confermate e che l’iniziativa non mette in discussione la validità delle votazioni. La discussione riguarda quindi principalmente questioni di partecipazione e regolamenti, senza coinvolgere direttamente la legittimità delle elezioni in corso.

“Le elezioni in California sono già sicure. Questa iniziativa non riguarda davvero l’integrità elettorale”. Così Jenny Farrell, direttrice esecutiva della League of Women Voters of California, gruppo storico non partisan che promuove la partecipazione al voto, ha descritto la proposta di referendum che sarebbe sottoposta agli elettori della California a novembre. Si tratta di un’iniziativa che imporrebbe ai californiani di mostrare un documento di identità ogni volta che votano, e ai funzionari elettorali di verificare che gli elettori registrati siano cittadini statunitensi. I promotori affermano di aver raccolto oltre 1,3 milioni di firme a sostegno del provvedimento—ben più di quanto richiesto dalla legge californiana. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Il referendum sulla CI al voto in California: tra fiducia elettorale e rischio esclusione Gratteri al referendum sulla giustizia: un voto inatteso, tra efficienza richiesta e fiducia in una riforma necessaria.Gratteri al Referendum sulla Giustizia: Una Scelta che Accende il Dibattito e Spiega una Frustrazione Il procuratore Nicola Gratteri, figura di... Al referendum sulla giustizia non ci sarà il voto per i fuorisedeAl referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, gli studenti e i lavoratori fuorisede non potranno votare... Contenuti e approfondimenti su Il referendum sulla CI al voto in.... Argomenti discussi: California al bivio: il referendum sulla CI al voto. Il referendum sulla CI al voto in California: tra fiducia elettorale e rischio esclusionepoliticamentecorretto.com - Il referendum sulla CI al voto in California: tra fiducia elettorale e rischio esclusione ... politicamentecorretto.com Referendum sulla giustizia, al via il Consiglio dei ministri. I promotori: Ci aspettiamo una nuova dataE’ iniziato a palazzo Chigi il Consiglio dei ministri dopo la decisione della Cassazione che ha accolto la richiesta di un nuovo quesito alla luce della raccolta firme di 500mila cittadini promossa da ... affaritaliani.it