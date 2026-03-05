Nel mese di marzo, gli elettori italiani si recheranno alle urne per votare sul referendum “Giustizia”, che propone un cambiamento nell’organizzazione e nella selezione degli organi che gestiscono il sistema giudiziario. La consultazione riguarda direttamente la riforma delle modalità di nomina e funzionamento delle istituzioni coinvolte, con l’obiettivo di modificare l’attuale impostazione. La decisione si concentra su una questione di rilievo per il settore giudiziario del Paese.

Nel mese di marzo il nostro Paese è chiamato a esprimersi sul referendum “Giustizia” che propone un diverso assetto organizzativo e una diversa modalità di selezione degli organi che governano appunto la “giustizia”. È aperto lo scontro fra coloro che sono favorevoli e coloro che sono contrari. Il dibattito è acceso sui temi in ordine di confronto e quasi sempre emerge il tema che il problema alla base del diverso modello organizzativo sia soltanto un problema tecnico. Si dice anche che i malanni del sistema giudiziario siano risolvibili con un ripensamento del modello organizzativo e delle modalità di selezione delle persone chiamate alla gestione del complesso organizzativo giudiziario. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Il referendum e la questione morale: le priorità

Verso le elezioni nell’Agrigentino, Cacciatore (Pd): "Al lavoro per il campo largo e questione morale prioritaria"Dopo mesi di tensioni congressuali e divisioni interne, il Partito democratico agrigentino prova a ritrovare compattezza e visione comune in vista...

Festa Pd a Catania, Barbagallo: “Questione morale per governo Schifani, è questa la sfida del nostro tempo”Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, nella sua relazione all'assemblea regionale del partito, presieduta da Cleo Li...

Una raccolta di contenuti su Il referendum e la questione morale le....

Temi più discussi: La posta in gioco del referendum sulla giustizia 2026: tre questioni che è bene conoscere; Per un no sociale; Referendum, Mazzali: Non è politica, ma una questione tecnica. Io, avvocato di sinistra, voto Sì; Referendum 22-23 marzo, il sindaco Lo Russo voterà no: La giustizia non è un'arma politica.

Referendum, il No è avanti. Il sondaggio di IpsosTanto passerà dalla partecipazione al voto. Più sale l'affluenza, più aumentano le possibilità di vittoria del Sì ... huffingtonpost.it

IL REFERENDUM E LA QUESTIONE MORALE: LE PRIORITÀNel mese di marzo il Paese è chiamato a esprimersi sul referendum giustizia che propone un diverso assetto organizzativo e una diversa modalità di selezione degli organi che governano la giustizia ... opinione.it

Ogni giorno un esponente del fronte del No al referendum si sveglia sapendo di doverla sparare sempre più grossa per colmare il vuoto di argomentazioni nel merito della riforma. Quando non bastano le bugie, arrivano gli insulti e i tentativi di delegittimare pe - facebook.com facebook

Referendum: Saluzzo, riforma mi fa ribollire il sangue. Convegno a Torino, le ragioni del No portate anche da due avvocati #ANSA x.com