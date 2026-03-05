Il prof Maselli Liceo Dalla | Una ricchezza per i ragazzi

Al teatro Arena del Sole si è tenuta una serata dedicata al compositore di 'Piazza Grande', con protagonisti i giovani del Liceo musicale Lucio Dalla e il progetto 'Music and resilience'. La manifestazione ha suscitato emozioni intense tra il pubblico presente, che ha assistito a esibizioni e momenti di confronto tra studenti e docenti. La serata ha celebrato il talento e l’impegno dei giovani nel mondo della musica.

All'Arena del Sole la serata dedicata al genio di 'Piazza Grande' regala forti emozioni grazie ai ragazzi del Liceo musicale Lucio Dalla e al progetto 'Music and resilience'. L'iniziativa mostra come l'arte diventi cura: si tratta di un laboratorio sociale e musicale che interviene a sostegno di persone in condizioni di forte marginalità in territori complessi come Libano e Ucraina, utilizzando la musicoterapia come ponte. "Questa iniziativa fa parte di un percorso sui mestieri della musica – spiega il professor Giovanni Maselli, tutor e responsabile del percorso per il liceo – con partner preziosi come la Fondazione Dalla. L'obiettivo è di promuovere la cittadinanza attiva e piena consapevolezza civica nei ragazzi".