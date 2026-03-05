Il prodigio delle 17 suore incorrotte i corpi rimasti intatti dopo secoli | ecco dove si trovano

In un luogo di silenzio e preghiera, 17 suore sono rimaste incorrotte nel tempo, con i loro corpi che si sono conservati intatti per secoli. Questi resti sono stati scoperti in diverse località, attirando l'attenzione per la loro condizione eccezionale. Le salme sono state trovate in cimiteri o cappelle, mantenendo un aspetto invariato nonostante il trascorrere degli anni.