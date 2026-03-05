il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo di benzina, diesel e gpl in tutte le regioni italiane. La rilevazione avviene quotidianamente e i dati vengono condivisi in tempo reale, permettendo ai cittadini di conoscere le variazioni di prezzo che si verificano nel territorio nazionale. Questa informazione viene diffusa con l’obiettivo di tenere sotto controllo i costi dei carburanti.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 05 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.625 Benzina SELF 1.689 GPL SERVITO 0.699 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Il Prezzo del Diesel AUMENTERÀ!

