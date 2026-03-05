Il pianista gallese Tomos Boyles con Images per la stagione dell’Agimus

Domenica 15 marzo 2026 alle 16, presso il Circolo Unificato dell’Esercito in Prato della Valle a Padova, si tiene il sesto concerto della 33^ Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale AGIMUS. Il pianista gallese Tomos Boyles presenta il recital intitolato “Images” al pianoforte, nell’ambito della programmazione che si svolge nel Palazzo Zacco-Armeni.

Domenica 15 marzo 2026 alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell'Esercito, in Prato della Valle 82, sesto appuntamento della 33^ Stagione Concertistica Internazionale dell'Associazione Musicale AGIMUS di Padova con il recital "Images" del pianista gallese Tomos Boyles. Il programma prevede inoltre musiche di J.S. Bach (Preludio e Fuga n. 13 dal II° libro del Clavicembalo ben temperato"), F. Chopin (Barcarola op. 60), C. Debussy (Images 2° libro: cloches à travers les feuilles; et la lune descend sur le temple qui fut; poissons d'or), L.

