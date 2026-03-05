Il percorso dei laghi dell’Appennino risplende

L’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese si distingue come una delle 30 Green Communities italiane e la prima in Emilia-Romagna per punteggio nel bando Pnrr dedicato alla Rivoluzione verde e alla Transizione ecologica. La selezione riconosce gli sforzi di questa area nell’ambito di progetti di economia circolare e agricoltura sostenibile, confermando il loro ruolo come esempio di impegno ambientale nel territorio.

L'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese è una delle 30 Green Communities italiane, prima per punteggio in Emilia-Romagna, selezionate dal bando Pnrr dedicato alla Rivoluzione verde e Transizione ecologica – Economia circolare e agricoltura sostenibile. All'Unione sono stati assegnati 4.292.882 euro per finanziare il progetto CLoSER – Comunità Locale Sostenibile Ecologica e Rurale, che coinvolge tutti gli 11 comuni aderenti. Tra questi progetti rientra il Percorso dei laghi dell'Appennino bolognese, cuore della Green community locale, realizzato in collaborazione con il Consorzio della Bonifica Renana. Si sviluppa per 57 chilometri lungo...

