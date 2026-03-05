Il Parmigiano scoppia di salute | non gli serve la Diga di Vetto

Le associazioni ambientaliste di Reggio e Parma, riunite nel Coordinamento per la tutela del torrente Enza, hanno espresso il loro dissenso riguardo alla costruzione di una diga a Vetto. Contestano le motivazioni avanzate a sostegno dell’opera e rifutano l’idea che il Parmigiano abbia bisogno di questa infrastruttura per mantenersi in salute. La questione è tornata al centro del dibattito locale.

Le associazioni ambientaliste di Reggio e Parma, riunite nel Coordinamento per la tutela del torrente Enza, contestano un'altra delle argomentazioni a sostegno della costruzione della diga sull'Enza, ipotizzata a Vetto. Secondo i promotori dell'opera l'invaso sarebbe indispensabile per difendere dalla siccità la filiera del Parmigiano Reggiano, ma per gli ambientalisti questa tesi rappresenta "una scialuppa di salvataggio per un settore che, nei fatti, non è mai stato così florido". A sostegno della loro posizione citano i dati più recenti sulla produzione di Parmigiano Reggiano nei caseifici di Bibbiano, dove si sono raggiunte 151mila...