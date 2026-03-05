il parlamento italiano torna protagonista nelle decisioni europee

Il Parlamento italiano si riappropria del ruolo nelle questioni europee, con alcune minoranze che, pur lamentando poca voce in capitolo, sostengono iniziative che potrebbero influenzare negativamente gli interessi nazionali. In questa fase, alcuni gruppi parlamentari si schierano pubblicamente a favore di decisioni europee senza criticità evidenti, mostrando un atteggiamento di supporto che suscita attenzione.

Stop agli approcci ideologici nella transizione ecologica: il Parlamento italiano interviene sulle norme Ue e rilancia la neutralità tecnologica Negli ultimi anni la produzione normativa dell'Unione europea è cresciuta in modo sempre più intenso. Non sempre però più norme significano decisioni migliori. Come ha ricordato più volte il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l'Europa dovrebbe imparare a fare meno e farlo meglio. È una questione di qualità della legislazione, ma anche di equilibrio tra Unione europea e Stati membri. Per troppo tempo i Parlamenti nazionali hanno avuto un ruolo sostanzialmente passivo di fronte a quella che appare sempre più come una vera alluvione legislativa proveniente da Bruxelles.

Mentre Putin spara su Kiev, il Parlamento italiano torna a discutere di allargamento della Ue a estIn agenda il dibattito sul testo della Commissione europea Comunicazione 2024 sulla politica di allargamento dell'Ue. «A vent'anni dal più grande allargamento – si legge nel testo- che ha portato ... vita.it

Salis in tuta al Parlamento europeo, esplode la polemica, La prossima volta in costume!Ilaria Salis interviene al Parlamento europeo in tuta rosa sportiva, scatta la polemica sui social e torna il confronto con l’esempio di Aldo Moro. Salis in tuta a Strasburgo, il caso dell’abbigliamen ... msn.com

