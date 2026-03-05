Il Parco delle Orobie va fuori strada

Il Parco delle Orobie è al centro di una discussione dopo l’apertura di nuove strade nella zona delle Orobie valtellinesi. Le autorità hanno realizzato diversi interventi di viabilità, creando un collegamento tra vari punti del parco. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi vede in queste opere un miglioramento e chi teme danni all’ambiente e al paesaggio naturale.

C’è una linea sottile che separa la cura del territorio dalla sua trasformazione irreversibile. Nelle Orobie valtellinesi quella linea oggi coincide con il tracciato di nuove strade. Fa discutere la variante al Piano della Viabilità Agro-silvo-pastorale proposta dal Parco delle Orobie Valtellinesi (Vasp) in provincia di Sondrio, attualmente in fase di Valutazione Ambientale Strategica, che prevede l’inserimento di 47 km di nuovi tracciati rotabili in aree finora rimaste marginali o del tutto prive di infrastrutture permanenti. OTTO ASSOCIAZIONI ambientaliste e comitati locali della provincia hanno espresso una forte contrarietà, presentando una richiesta formale di sospensione. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il Parco delle Orobie va fuori strada Parco delle Orobie, gli eventi diventano itinerantiParco delle Orobie per tutti: nel 2026 ben 26 appuntamenti tra natura, storia, ricerca scientifica e letteratura. Leggi anche: Nuove strade nel Parco delle Orobie, scoppia la protesta: “Fermate la variante VASP” Contenuti utili per approfondire Il Parco delle Orobie va fuori strada. Temi più discussi: Ciaspolate by night, musei e il risveglio della natura; Digital detox in Valtellina, gli itinerari in natura più belli per la Giornata Mondiale della Disconnessione in programma il 7 marzo; L’orso è tornato: regole per ridurre i rischi e convivere con il grande onnivoro; Val Serina, la festa degli allevatori. Premiate le aziende Quistini Farm e di Ignazio Carrara. Parco delle Orobie, gli eventi diventano itinerantiParco delle Orobie per tutti: nel 2026 ben 26 appuntamenti tra natura, storia, ricerca scientifica e letteratura. Novità e conferme nell’attività di divulgazione programmata dal Parco delle Orobie ... ilgiorno.it Parco delle Orobie Valtellinesi: la coolcation tra le montagne della LombardiaSe desideri evadere dall’afa estiva e ritrovare il piacere di respirare aria fresca, il Parco delle Orobie Valtellinesi è la meta perfetta per una vera coolcation. Situato nel cuore delle Alpi ... ilgiorno.it Il direttore del Parco Archeologico di Pompei: “La gestione della Circumvesuviana è penalizzante per il settore”. Eav: “Colpiti dalle dichiarazioni. Ma lavori già rinviati troppe volte, ora sono ineluttabili" facebook Un’area occupata all’interno del Parco Sempione di Torino è stata sgomberata. A eseguire le operazioni la Polizia di Stato, con la collaborazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del personale della Polizia Locale. 36 le person x.com