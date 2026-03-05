Il nuovo obiettivo di Israele è il Libano | Hezbollah rischia di scomparire con la guerra in Iran

Israele ha annunciato che il Libano sarà il suo nuovo obiettivo militare, mentre Hezbollah, gruppo sciita fondato nel 1982 durante la guerra civile libanese e ispirato dalla rivoluzione iraniana, potrebbe scomparire a causa del conflitto in Iran. Hezbollah si è formato come risposta all’invasione israeliana nel territorio libanese e da allora rappresenta un punto centrale nel panorama regionale.

Hezbollah nasce nel 1982 in piena guerra civile libanese nella scia ideologica della rivoluzione iraniana proprio come forza di resistenza all’invasione terrestre israeliana. Ora, nella guerra in atto tra Usa-Israele e Iran, il "Partito di Dio" lotta per non sparire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guerra in Iran: Israele attacca il Libano. Colpito un capo Hezbollah. Rinviato vertice Ue a Cipro. Borse in rosso

