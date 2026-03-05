Il nuovo MacBook costa così poco perché ha un bel po' di cose in meno

Apple ha presentato il nuovo MacBook Neo, un modello che si rivolge alla fascia media del mercato e si distingue per un prezzo più accessibile rispetto ad altri modelli. Il dispositivo include alcune riduzioni di funzionalità rispetto alle versioni più costose, rendendolo più economico. La presentazione è avvenuta di recente e il prodotto sarà disponibile a breve.

Apple ha lanciato MacBook Neo, un nuovo pc che per la prima volta entra nel mercato della fascia media. Ha un prezzo di partenza di 699 euro, che arriva a 599 euro per il programma educational. Abbiamo analizzato le sue caratteristiche per capire cosa ha in meno rispetto agli altri pc. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché il nuovo MacBook Neo costa così poco?

