Tempo di lettura: 2 minuti Il 5 marzo, mentre l’inverno cedeva il passo ai primi sentori della primavera, le strade di città come Roma, Ostia, Benevento e Pompei si riempivano di suoni, profumi esotici e vesti candide. Era il giorno del Navigium Isidis, la festa dedicata alla dea Iside, “Signora del Mare” e protettrice dei naviganti. Nell’antichità, la navigazione non era un’attività per tutto l’anno. Durante l’inverno, il Mediterraneo era considerato mare clausum (mare chiuso) a causa delle tempeste proibitive. Il 5 marzo segnava ufficialmente la reapertio navigationis: la ripresa dei commerci e dei viaggi marittimi. Affidare questa ripartenza a Iside significava cercare la protezione della divinità che aveva dominato le acque per ritrovare lo sposo Osiride. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Navigium Isidis: quando il mare si riapriva al mondo

