Il Napoli continua a seguire Joao Gomes | il club azzurro ha già incontrato gli agenti del giocatore Schira

Il Napoli mantiene l'interesse per Joao Gomes del Wolverhampton e ha già incontrato gli agenti del giocatore. La società azzurra segue da vicino la situazione del centrocampista brasiliano, che gioca in Premier League. La squadra partenopea continua a monitorare la situazione senza aver ancora definito un'offerta ufficiale. La trattativa resta in fase di valutazione e aggiornamenti sono attesi nelle prossime settimane.

Su YouTube: "Va detto che il Napoli non è l’unica società interessata a Joao Gomes. C'è la concorrenza dello United." Il Napoli continua a monitorare Joao Gomes del Wolverhampton. Il punto di Nicolò Schira. “Il Napoli è interessato a João Gomes del Wolverhampton. Da capire poi come collocarlo nel centrocampo azzurro, perché il Napoli in cabina di regia ha già Lobotka e Gilmour. Secondo me il Napoli cerca più un vice Anguissa, ma per caratteristiche João Gomes non è proprio un vice Anguissa. In mezzo al campo c’è già parecchio affollamento: ci sono McTominay, De Bruyne e altri giocatori. Però è un calciatore bravo, molto forte, che a Manna piace parecchio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

