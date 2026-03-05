Il mosaico erotico restituito a Pompei non era vesuviano | la scoperta

Un mosaico erotico restituito all’Italia nel 2025, dopo essere stato trafugato durante la Seconda guerra mondiale da un ufficiale della Wehrmacht, non proviene da Pompei. La scoperta è stata resa nota di recente, e il reperto è stato recuperato e riconsegnato alle autorità italiane. La scena raffigurata sul mosaico si distingue per dettagli e stile, ma non ha relazione con i rinvenimenti pompeiani.

Il reperto trafugato da un ufficiale tedesco durante la Seconda guerra mondiale e restituito all'Italia nel 2025 non proviene da Pompei ma da una villa romana nelle Marche. La scoperta grazie a studi archeologici Il mosaico con una scena erotica restituito all'Italia nel 2025 dopo essere stato trafugato da un ufficiale della Wehrmacht durante la Seconda guerra mondiale non proviene da Pompei. Le ricerche pubblicate sull'e-journal del Parco archeologico di Pompei hanno stabilito che il reperto arriva invece da una villa romana situata a Rocca di Morro, frazione del comune di Folignano, in provincia di Ascoli Piceno. Il mosaico fu portato in Germania da un capitano tedesco durante le operazioni militari del 1943-44.