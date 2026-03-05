Il mio gol contro il Russi? La svolta a livello mentale Ai tifosi | non molleremo

Leonardo Mazza, cresciuto nel settore giovanile del Bologna e arrivato a rappresentare la Nazionale Under 17, ha giocato circa cento partite tra serie C e D senza riuscire a fare il salto di categoria. Recentemente, ha segnato un gol contro il Russi, considerato un punto di svolta mentale, e ha rivolto un messaggio ai tifosi dicendo che non manderanno giù la sconfitta.

Tutta la trafila delle giovanili del Bologna indossando anche la maglia della Nazionale Under 17, poi un centinaio di gettoni collezionati tra serie C e D non sono bastati a Leonardo Mazza per fare il salto di qualità. A 25 anni però il centrocampista nato sotto le Due Torri è ancora animato da mille motivazioni, ed è determinato a sfondare con la maglia della Spal. "Quello realizzato domenica scorsa a Russi è stato il primo gol della mia carriera nel calcio dei grandi – confessa il playmaker classe 2000 –. L'ho dovuto attendere qualche anno di troppo, ma non potevo chiedere di meglio per la mia prima volta. È stata una rete bellissima, ma soprattutto decisiva per vincere una partita estremamente complicata.