Il Messico ha fornito le garanzie di sicurezza alla FIFA per i Mondiali | confermati anche i playoff

Il Messico ha garantito alla FIFA la sicurezza per i Mondiali e ha confermato la validità dei playoff. Di fronte all'aumento di violenza e tensioni nel Paese, la federazione internazionale ha richiesto e ricevuto rassicurazioni ufficiali circa le misure di protezione. La decisione di mantenere i playoff è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle modalità di sicurezza.

Di fronte all'escalation di violenza e tensione nel Paese, la FIFA ha chiesto e ottenuto dalle autorità messicane le garanzie necessarie per la sicurezza delle partite dei playoff interconfederali e dei Mondiali 2026: "Abbiamo rivisto tutti i controlli".