Il leader del fronte antiriforma dà dei cessi ai sanitari per il Sì

Il leader del fronte antiriforma ha rivolto insulti ai cosiddetti “sanitari per il Sì” durante un incontro organizzato dalla Diocesi di Milano. Giovanni Bachelet ha pronunciato parole offensive in diretta pubblica, suscitando reazioni tra i presenti. L’evento ha attirato l’attenzione per le polemiche sortite tra i partecipanti, con alcune persone che hanno criticato le dichiarazioni del relatore.

Svolta trash per i maggiorenti del fronte contrario alla riforma della giustizia: per schernire il neonato comitato dei sanitari per il Sì, Giovanni Bachelet, presidente del Comitato società civile per il No ed ex deputato Pd, ha pensato bene di accomunarlo alla foto di un wc (e di un bidet). Si dice che quando si è a corto di argomenti, il «bene-rifugio» sia l'insulto gratuito. E dare sostanzialmente dei «cessi» agli avversari politici e di pensiero non può essere altrimenti catalogato se non come insulto. A stigmatizzare quanto accaduto è Nicolò Zanon, presidente del Comitato Sì riforma ed ex vicepresidente della Corte costituzionale.