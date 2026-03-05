Il latente antimeridionalismo nelle critiche a Sal Da Vinci

Sal Da Vinci ha vinto inaspettatamente al 76esimo Festival di Sanremo, suscitando reazioni diverse tra il pubblico. Alcuni hanno espresso entusiasmo, altri invece hanno criticato la sua vittoria. La competizione ha visto vari giudizi e opinioni che si sono manifestati sui social e sui media. La vittoria del cantante si è trasformata in un argomento di discussione tra chi apprezza il risultato e chi invece esprime disappunto.

Sal Da Vinci trionfa a sorpresa nel 76esimo Festival di Sanremo e, come è normale che sia, c'è chi è contento e chi no. Fa parte del gioco: ogni vittoria porta con sé entusiasmo ma anche delusione e polemiche. Tuttavia, se molti si limitano a giudicare la canzone o il risultato finale, altri ne approfittano per manifestare implicitamente o esplicitamente i propri pregiudizi e la propria xenofobia nei confronti di Napoli e della sua tradizione musicale. A tal proposito, ho trovato decisamente fuori luogo e volgare anche il commento di un editorialista autorevole come Aldo Cazzullo, che sul Corriere della Sera scrive che "Per sempre sì" (la canzone vincitrice) "potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra .