Il Gruppo Prada per il quinto anno col vento in poppa | nel 2025 ricavi a 5,7 miliardi ma pesa l’acquisizione del marchio Versace

Il Gruppo Prada ha concluso il quinto anno consecutivo di crescita, con ricavi previsti per il 2025 di 5,7 miliardi di euro. Tuttavia, l’acquisizione del marchio Versace ha inciso sui conti, influenzando i risultati complessivi. L’azienda ha mantenuto un andamento positivo nonostante le sfide legate alla gestione del nuovo marchio. I dati ufficiali saranno comunicati nel rapporto annuale, in uscita nei prossimi mesi.

Milano, 5 marzo 2026 – Il Gruppo Prada archivia il quinto anno consecutivo in crescita e segna nel 2025 ricavi netti a 5,718 miliardi di euro (+9%) e un utile netto di 852 milioni (+2%) pur in rallentamento in confronto alla recente corsa in un quadro del settore moda complesso e con la geopolitica che aggiunge nuove incognite. L'anno in corso sarà dedicato anche all'integrazione di Versace, acquisita il 2 dicembre scorso per 1,25 miliardi di euro: avrà un effetto sulla redditività del gruppo comprimendo il margine operativo netto che non tornerà a migliorare prima del 2027. Nel 2025 il marchio della Medusa ha infatti registrato ricavi per 684 milioni e ha chiuso in rosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

