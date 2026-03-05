Il Comune di Vigarano Mainarda ha deciso di riconoscere quest’anno Elisabetta Raho, una giovane donna del paese, definendola “Una di noi”. La premiazione arriva in un momento in cui la comunità si riunisce per celebrare una figura locale. Raho, con il suo esempio, rappresenta un punto di riferimento per molti abitanti del territorio. La cerimonia si è svolta recentemente nel centro del paese.

Elisabetta Raho (foto) è. "Una di noi". Il riconoscimento dell’amministrazione comunale di Vigarano Mainarda quest’anno va ad una giovane donna del posto. La consegna sarà domenica 8 marzo alle 17.30 alla sala dell’oratorio di Vigarano. Un evento che incornicia l’identità e i valori. Una parentesi rosa dedicata alle donne, un momento atteso che l’amministrazione, e in particolare gli assessori Francesca Lambertini, con delega alle Pari Opportunità e Daniela Patroncini, con delega alla Cultura, portano avanti con entusiasmo. Elisabetta Raho, nata nel 1999, si è diplomata all’Einaudi indirizzo socio-sanitario e, dopo l’acquisizione del diploma di Oss, si è laureata all’Università degli Studi di Ferrara in Scienze filosofiche dell’educazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il grande esempio di Elisabetta Raho. Il Comune: "Una di noi"

Addio a Stefano Tondi: "Per tutti noi medici è stato una guida e un grande esempio"Cordoglio di tutta la sanità modenese per la scomparsa, la notte scorsa, a soli 69 anni, di Stefano Tondi, direttore della Cardiologia dell’ospedale...

La rabbia della Lega dopo il caso De Raho: "Dossier usati come arma contro di noi"Il caso dei dossieraggi con il presunto coinvolgimento del capo dell'ex capo della Direzione nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, scatena...

Approfondimenti e contenuti su Elisabetta Raho.

Argomenti discussi: Il grande esempio di Elisabetta Raho. Il Comune: Una di noi.

Il British Style della regina Elisabetta: tutto sulla mega mostra con i 200 abiti iconiciAd aprile, per i 100 anni della regina Elisabetta, Buckingham Palace si prepara ad allestire la più grande mostra di abiti appartenuti alla sovrana ... iodonna.it

La più grande mostra mai realizzata sul guardaroba della Regina Elisabetta arriva a Buckingham Palace nel 2026La più grande mostra sul guardaroba della regina Elisabetta II arriva a Buckingham Palace nell'aprile 2026 Nell'aprile del 1929, l'allora principessa Elisabetta apparve sulla copertina di Time, ... vogue.it