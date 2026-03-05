Il governo ci ha tradito | le donne monzesi protestano in piazza

Le donne di Monza e Brianza sono scese in piazza venerdì 6 marzo davanti all’ospedale San Gerardo per manifestare contro il governo Meloni. La protesta ha coinvolto diverse persone che hanno espresso il loro dissenso attraverso il presidio. La manifestazione è iniziata alle 10 e si è svolta in modo pacifico.

Le donne di Monza e Brianza scendono in piazza per protestare contro il governo Meloni. Venerdì 6 marzo dalle 10 è previsto un presidio davanti all’ospedale San Gerardo di Monza. A organizzarlo Cgil, Anpi, Cadom e Casa delle Donne. “Il governo – spiegano le promotrici - ha tradito le donne: lottiamo per eliminare il divario retributivo di genere e contro il ddl Bongiorno”. Viene così ricordato l’articolo 37 della Costituzione che ribadisce che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parita` di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Entro 7 giugno 2026 dovrà essere recepita la direttiva UE 2023970 che riguarda la trasparenza retributiva e la parità di genere, cioè l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Violenza sessuale, Maiorino: "C'è un abisso tra consenso e dissenso, Bongiorno ha tradito le donne"

Ddl violenza donne, presidio in piazza del Plebiscito a Napoli: "Tradito l'accordo tra Meloni e Schlein"Presidio “Senza consenso è stupro” svoltosi in piazza del Plebiscito a Napoli per protestare contro il ddl presentato lo scorso 27 gennaio dalla...

