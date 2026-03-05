Il gesto che educa

Nel 1962, quando fu istituita la scuola media unica con la legge 1859, il cantante Luigi Tenco si trovava in un momento di grande popolarità. Quel periodo segnò anche un punto di svolta nel sistema scolastico italiano, che passò a un modello più uniforme. La legge rappresentò una riforma importante, mentre Tenco era al centro dell’attenzione per la sua musica e le sue scelte artistiche.

Alzarsi in piedi in classe: rito vuoto o forma concreta di rispetto reciproco? Nel 1962, anno dell'istituzione della scuola media unica con la legge 1859, il cantante Luigi Tenco attraverso la sua canzone "Cara maestra" esprimeva, in un ritornello di pochi versi, un dubbio che ancora oggi risuona nelle aule scolastiche di ogni ordine e grado: come interpretare la tensione tra uguaglianza proclamata e gerarchia praticata? Il gesto quotidiano di alzarsi in piedi al passaggio del docente, simbolo di rispetto, potrebbe sembrare una formalità svuotata di senso o, al contrario, un atto carico di significato. Ma il valore di un gesto come questo non dipende solo dalla sua storia, dalla sua origine, ma anche da come viene vissuto e spiegato nel contesto attuale.