Il Future Paper sfida senza precedenti per l’Italia

Il Future Paper, pubblicato oggi, analizza le potenziali conseguenze delle nuove leggi italiane sul benessere delle future generazioni, concentrandosi sull’impatto sociale e ambientale. La pubblicazione si focalizza sulla valutazione preventiva, come previsto dalla legge n. 155, e rappresenta un passo importante nel monitoraggio delle norme legislative. La relazione coinvolge esperti e istituzioni che hanno collaborato nella stesura del documento.

Il Future Paper, pubblicato oggi, dedicato alla valutazione preventiva delle nuove leggi in termini di impatto sociale e ambientale sulle giovani e sulle future generazioni (VIG) resa obbligatoria dalla legge n.1672025. Il Rapporto (elaborato nell'ambito del progetto Ecosistema Futuro –www.ecosistemafuturo.it, valutazione preventiva delle nuove leggi in termini di impatto sociale e ambientale sulle giovani e sulle future generazioni (VIG)...