Un gruppo di garantisti ha lanciato un appello per il No, chiamando a raccolta sostenitori che condividono questa posizione. L'iniziativa è stata firmata da Francesco Cundari, che ha invitato a unirsi alla causa, usando un tono che richiama il personaggio di un film famoso. Prima di eventuali interpretazioni, è importante sottolineare che si tratta di un riferimento cinematografico.

Quante storie per una ghigliottina di cartone. Il Carnevale fa paura ai nuovi moralisti Francesco Cundari ha scritto un appello chiamando a raccolta i “garantisti per il No”. Penso che sia un appello fantozziano, ma prima che mi tolga il saluto mi affretto a precisare che si tratta di un riferimento cinematografico puntuale, e tenterò di dimostrarlo. Dunque, Cundari vota No perché non si fida di riformatori “garantisti con gli amici e giustizialisti con i nemici”. Il problema per lui non è il testo, è il contesto (il profilo dei promotori, le loro mire sbandierate, l’aria che tira in Europa). E qui veniamo a Fantozzi. Tutti sanno che il ragioniere è innamorato della signorina Silvani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il fantozziano appello dei garantisti per il No

Il Governo dei garantisti vara il fermo preventivo: basta il sospetto di un’azione futura per farlo scattareLa misura, varata da una maggioranza che evoca spesso la presunzione d'innocenza, è stata accusata da più parti il principio costituzionale della...

Contro la linea forcaiola del Sì, è l’ora dei Garantisti per il NoSo che con queste righe darò un grande dolore a molti lettori e anche a qualche amico (a uno in particolare, ma sono sicuro che mi perdonerà).

FANTOZZI E I 92 MINUTI DI APPLAUSI