Il dopo Khamenei Rinviati i funerali Successione nel caos

Dopo la morte della Guida suprema della teocrazia iraniana, i funerali sono stati programmati e successivamente rinviati. Il nome del possibile successore di Khamenei circola, ma non è ancora ufficiale. La cerimonia funebre, prevista inizialmente, è stata rimandata, mentre il processo di successione si svolge in un clima di incertezza e confusione.

Il nome del successore di Khamenei c'è e non c'è. Gli stessi funerali della Guida suprema della teocrazia iraniana (Rahbar, in lingua farsi), uccisa sei giorni fa in un raid su Teheran, sono stati fissati e poi rinviati. Si fa e si disfa nella repubblica islamica dove l'impasse istituzionale è la prova cristallina del caos in cui è precipitato il Paese martellato senza sosta dai caccia di Stati Uniti e Israele. La tv di Stato prova a mascherare le difficoltà, da un lato, parlando, di esequie posticipate "in considerazione dell'affluenza senza precedenti di partecipanti", dall'altro, assicurando, attraverso un membro dell' Assemblea degli esperti – l'organismo religioso deputato ad eleggere il Rahbar – che "la nomina del successore di Khamenei si farà quanto prima".