Il dopo Iacolino la partita è aperta | i nomi in corsa per la poltrona più ambita della Sanità

Dopo il trasferimento dell'agrigentino Salvatore Iacolino al Policlinico di Messina, si apre una fase di cambiamenti nei vertici dell'assessorato regionale alla Salute. Attualmente, sono diversi i nomi che circolano come possibili candidati alla posizione di responsabile, mentre le procedure per la nomina sono in corso. La situazione rimane in evoluzione, con decisioni ancora da prendere.

Con il trasferimento dell'ex numero uno della Pianificazione strategica al Policlinico di Messina si accende la sfida per la guida del dipartimento chiave della Regione, che gestisce i fondi (miliardi di euro) del sistema sanitario. Tra vecchi profili e outsider, sono diversi i candidati in lizza. Schifani ha un preferito. E la scelta avrà un peso sul prossimo assessore Con il trasferimento dell'agrigentino Salvatore Iacolino al Policlinico di Messina si apre una nuova partita ai vertici dell'assessorato regionale alla Salute. La poltrona di piazza Ottavio Ziino a Palermo, quella di dirigente generale al dipartimento per la Pianificazione strategica, fa gola a molti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Temi più discussi: Sanità, parte la corsa al dopo Iacolino: la Regione dà il via alla nuova selezione; Passa per un soffio in Commissione la nomina di Iacolino a Messina, il Pd: Maggioranza sempre più divisa; Salvatore Iacolino nuovo direttore generale del Policlinico, completata la procedura di nomina; Iacolino al Policlinico di Messina, sì risicato dall'Ars: Autonomisti contrari. Corsa aperta per la poltrona di dirigente generale.

Sanità, via al dopo-Iacolino: la sostituzione del direttore generale alla Sanità si intreccia con il rimpasto di giuntaNei prossimi giorni l’atto di interpello per sostituire la guida del dipartimento della Pianificazione strategica, ma il manager verrà scelto dopo aver chiarito chi sarà il nuovo assessore alla Sanità ... lasicilia.it

Iacolino al Policlinico di Messina, direttore ad interim alla Pianificazione Strategica: pronto il nuovo atto di interpelloIl trasferimento di Iacolino alla Città dello Stretto apre ad un nuovo quesito: chi prenderà il suo posto alla guida del Dipartimento regionale della Pianificazione strategica? ilsicilia.it

Siracusaoggi.it. . Sanità territoriale, passi avanti con il Pnrr. Sopralluogo a Melilli per il direttore generale dell’assessorato regionale alla Salute Salvatore Iacolino, insieme al sindaco Giuseppe Carta e ai vertici dell’Asp di Siracusa, nella sede che ospiterà una - facebook.com facebook

Iacolino lascia la carica di dirigente generale del dipartimento regionale pianificazione strategica dell’assessorato della Salute x.com