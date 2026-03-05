Nel racconto si intrecciano le vite di una bambina e di tre donne adulte, ambientate in epoche diverse, tutte legate da una cascina che funge da sfondo. La narrazione si concentra sui momenti di vita quotidiana, sui rapporti familiari e sulle tensioni che emergono tra i personaggi in un contesto rurale. La storia si sviluppa attraverso episodi che rivelano il rapporto tra il mondo domestico e le dinamiche erotiche.

Una bambina, tre giovani donne, tre epoche (forse quattro) e una cascina come la casa del tempo di Here di Zemeckis, teatro di vita domestica contadina, tensioni erotiche, slanci e misteri infantili e soprusi padronali in un regime di dominio maschile accettato, accettabile come nel più perverso degli accordi millenari. Il titolo internazionale Sound of falling corrisponde a una originale, e se vogliamo fin troppo sofisticata, sensazione di “cadere“ nel percorso, di (con)fondere i piani temporali, ma tenendo ben stretto un filo emotivo dei fatti, dei frammenti di vita, mentre i personaggi sembrano appartenere a un passato in effetti “nostro“, nel quale c’è sempre un dolore presente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il dominio maschile che attraversa la storia. Vita domestica e tensioni erotiche in cascina

