Il docufilm su Massimo Rao si avvia al completamento nel Sannio

Il docufilm intitolato “Questo e molto altro ho sognato” si sta avvicinando alla fase finale nel Sannio. Dopo aver completato le riprese in Umbria, Trentino-Alto Adige, Lombardia e Puglia, la produzione si è spostata a Napoli e, in modo particolare, a San Salvatore Telesino, paese di origine dell’artista. Le riprese sono state effettuate in diverse località italiane e si concentrano sul racconto della vita e delle opere di Massimo Rao.

Dopo aver girato in Umbria, Trentino-Alto Adige, Lombardia e Puglia, la produzione del docufilm "Questo e molto altro ho sognato" approda a Napoli e, soprattutto, a San Salvatore Telesino, paese natale dell'artista. Le riprese saranno effettuate a partire da sabato 7 marzo e si protrarranno fino al 19. "La nostra scelta è stata chiara fin dall'inizio – ha dichiarato il regista Paolo Fulvio Mazzacane – non raccontare Rao da fermi, ma inseguirlo nei luoghi che lo hanno trasformato. Abbiamo incontrato molte persone, abbiamo visto tante opere ed è stato un viaggio non solo geografico ma sentimentale". "La piena accoglienza in ogni parte d'Italia è stata meravigliosa.