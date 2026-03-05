Un testo immaginario immagina Francesco d’Assisi che si rivolge ai fedeli durante le fasi dell’esposizione delle sue ossa, in un momento di venerazione pubblica. Si chiede cosa avrebbe detto oggi il santo riguardo alle reliquie e alla fede. L’autore invita a riflettere sulla differenza tra venerazione e servizio, sottolineando che la vera reliquia sarebbe una Chiesa povera.

Il discorso immaginario di Francesco d'Assisi, come se parlasse nei giorni dell'estumulazione, esposizione, venerazione pubblica delle sue ossa – di Fabio Tesser

Ad Assisi folla all'esposizione delle spoglie di San FrancescoLe ossa di San Francesco d’Assisi sono state esposte al pubblico per la prima volta oggi, a coronamento di una saga lunga 800 anni sulle sue spoglie...