Sal Da Vinci, che ha stravinto il Festival di Sanremo con la canzone Per sempre sì, galvanizzando l'Ariston e gli italiani e dando origine a balletti dedicati e meme e omaggi virali sui social, è finito suo malgrado nel mirino delle femministe. Ancor più agguerrite delle testate di Sinistra che l'hanno stroncato fin dal primo ascolto salvo poi salire sul carro del vincitore alla fine della kermesse, e anziché occuparsi di parità salariale, le sedicenti paladine dei diritti delle donne hanno messo in croce il buon Sal accusandolo di ogni nefandezza. Prendiamo ad esempio il post pubblicato sui social da Rifondazione Ecofemminista: «Abbiamo aspettato prima di scrivere questo post perché dovevamo riprenderci almeno un po' dallo shock. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il delirio ecofemminista sul trionfo di Sal Da Vinci: “Fanatismo religioso”

Leggi anche: Sanremo in delirio, Sal Da Vinci canta tra i fan ‘Per sempre sì’

Leggi anche: Sanremo 2026, trionfo di Sal Da Vinci: dedica emozionante a Napoli

Contenuti utili per approfondire Il delirio ecofemminista sul trionfo di....

Sanremo 2026, Sal Da Vinci chi è: gli esordi, la lunga carriera e i drammi familiari(Adnkronos) - Sal Da Vinci è uno dei 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026. Il cantante partecipa all'edizione che si apre il 24 febbraio con il brano 'Per sempre sì', segnando il suo ritorno in ... msn.com

Sal Da Vinci: «Voglio condividere la vittoria di Sanremo 2026 con Geolier, che viene dal popolo come me. Nonostante il mare in tempesta, ho sempre cercato di portare la nave ...Dalla promessa fatta a sé stesso ai 13 tentativi prima di Sanremo, Sal Da Vinci racconta la strada lunga mezzo secolo che lo ha portato alla vittoria: «Napoli ha sempre cantato». Ora l’Eurovision lo a ... vanityfair.it