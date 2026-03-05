Il contratto rispetta tutti i criteri

Il contratto è stato redatto seguendo le indicazioni fornite dal Tar dell’Emilia-Romagna nel 2023 e dal Consiglio di Stato nel 2024, che avevano annullato gli atti precedenti relativi al contratto di servizio con Hera Luce. La gara è risultata conforme ai criteri stabiliti e rispetta le linee guida stabilite dalle autorità giudiziarie.

La gara risponde alle indicazioni a suo tempo date dal Tar dell'Emilia-Romagna (2023) e dal Consiglio di Stato (2024) che, a seguito di ricorsi, annullarono gli atti del contratto di servizio con Hera Luce. Ritenendolo una proroga di un affidamento già scaduto e rendendo quindi necessaria una nuova gara pubblica. Il contratto rispetta i criteri ambientali minimi e garantisce il ricorso a fonti rinnovabili per il 100 per cento dell'energia elettrica utilizzata per il servizio. Tra gli elementi qualificanti inseriti dall'Amministrazione figurano il completamento del passaggio a led con sostituzione degli impianti al raggiungimento dell'80 per...