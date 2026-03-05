Il comune che spende 30 euro per i dolci di Carnevale e viene bacchettato dalla Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha rimproverato il Comune di Casorate Primo, in provincia di Pavia, per aver speso 30 euro l’anno scorso per acquistare alcuni cabaret di chiacchiere durante una festa di Carnevale in maschera. La spesa è stata oggetto di attenzione da parte dell’organo di controllo, che ha evidenziato l’importo nel suo rapporto. La vicenda riguarda esclusivamente l’acquisto di dolci per l’evento.

La Corte dei Conti ha bacchettato il Comune di Casorate Primo (Pavia), nel Pavese, per aver speso lo scorso anno 30 euro per l'acquisto di alcuni cabaret di chiacchiere offerti durante una festa di Carnevale in maschera. A darne notizia è oggi il quotidiano La Provincia Pavese. Il giudizio dell'organo contabile è arrivato in seguito a un esposto presentato dalla minoranza in consiglio comunale. Per i giudici la spesa non corrisponde a finalità istituzionali e non rientra «tra le fattispecie che presuppongono esigenze indifferibili ed urgenti di funzionamento degli uffici, con la conseguenza che la stessa non poteva essere legittimamente effettuata attraverso la procedura economale».