il comitato per ordine e sicurezza per la prima volta sceglie cesano disagio giovanile sotto la lente

Per la prima volta l’altra mattina il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, si è riunito a Cesano Maderno, nella Sala Aurora di Palazzo Borromeo. Qui il prefetto di Monza e della Brianza Enrico Roccatagliata ha presieduto la riunione tecnica con il questore Giovanni Cuciti, i vertici provinciali delle Forze dell’ordine, per l’occasione allargato anche alle autorità locali, a partire dal sindaco Gianpiero Bocca. In apertura sono stati illustrati i dati relativi all’andamento dei reati sul territorio comunale che evidenziano un calo di furti, rapine e reati connessi allo spaccio. Particolare attenzione è stata riservata alle truffe informatiche, cresciute in modo significativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

