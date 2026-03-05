Il clima brucia il caffè tazzine a peso d’oro

Una nuova analisi di Climate Central evidenzia come la crisi climatica stia influenzando la produzione di caffè, portando a un aumento dei prezzi delle tazzine in alcuni mercati. I cambiamenti climatici stanno modificando le condizioni di coltivazione e di raccolta, rendendo più difficile ottenere il prodotto e innalzando i costi finali. Il rapporto si concentra sugli effetti diretti di questi cambiamenti sul settore.

Clima Il riscaldamento globale mette in ginocchio le piantagioni di caffè dei maggiori paesi produttori. Il Brasile è il più colpito. Prezzi al consumo alle stelle La crisi climatica è arrivata nella tazzina di caffè. La nuova analisi di Climate Central, una organizzazione che analizza e documenta gli effetti del cambiamento climatico, mette in evidenza le trasformazioni che stanno avvenendo nella «cintura del caffè», una fascia di territorio compresa tra il Tropico del Cancro e il Tropico del Capricorno, dove la pianta del caffè ha trovato le condizioni favorevoli per essere coltivata.