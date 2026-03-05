Il Cidul di Torsa invita alla proiezione del film La donna longobarda

Il Cidul di Torsa organizza una serata dedicata al cortometraggio “La donna longobarda” che si terrà giovedì 12 marzo alle 20.30 nella Sala Consiliare di Pocenia. L'evento è aperto a soci e simpatizzanti, che potranno assistere alla proiezione del film, promosso dall’associazione stessa. La serata rappresenta un'occasione per condividere la visione del cortometraggio in un contesto pubblico.

Per giovedì 12 marzo, alle 20.30, in Sala Consiliare a Pocenia, l' Associazione Il Cidul di Torsa, invita soci e simpatizzanti alla proiezione del cortometraggio " La donna longobarda ". Il film, che dura 25 minuti, approfondisce la tematica della condizione femminile nella società longobarda, attraverso tutte le fasi della vita. Questo per consentire al pubblico di capire come viveva la maggioranza delle donne e delle ragazze, quindici secoli fa.

Leggi anche: Il Gruppo alpini di Torsa invita alla proiezione del film "La seconda via", su fatti della campagna di Russia

