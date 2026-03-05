Il caso piscina Ortignola La sentenza in stand-by

La Corte di Appello di Bologna ha deciso di sospendere l’efficacia della sentenza di primo grado che ordinava al gestore della piscina Gualandi di lasciarla. Questa decisione riguarda il contenzioso tra il gestore e la concessionaria Ortignola Srl, che si sta svolgendo in tribunale. La questione riguarda quindi l’occupazione e la gestione della struttura sportiva. La situazione rimane quindi ancora in attesa di ulteriori sviluppi.

La Corte di Appello di Bologna ha sospeso l'efficacia della sentenza di primo grado che disponeva il rilascio della piscina Gualandi da parte del gestore Deai nell'ambito del contenzioso con la concessionaria Ortignola Srl. Un provvedimento che non chiude la vicenda, ma ne congela gli effetti in attesa del giudizio di merito. Nel comunicato firmato dall'amministratrice Paola Lanzon, la società che porta avanti l'attività dell'impianto sportivo richiama il principio dei tre gradi di giudizio previsti dall'ordinamento proprio per evitare che "attività economiche e posti di lavoro vengano perduti prima che tutte le responsabilità siano accertate".