Il Birillo fa i conti con le polemiche | Associazioni dentro senza titolo

Il Birillo, edificio situato nell’area di piazza don Chellini a Tavarnuzze, è al centro di polemiche dopo che alcune associazioni sono state trovate all’interno senza un titolo ufficiale. La struttura, costruita nel 2015 al posto dell’ex stazione, rimane chiusa e poco utilizzata, con bandi pubblici andati deserti e un crescente stato di abbandono che preoccupa le autorità locali.

di Manuela Plastina Destino ancora incerto per il Birillo, il grande edificio costruito al posto dell'ex stazione di Tavarnuzze nel centro di piazza don Chellini nel 2015, ma mai vissuto davvero, con bandi andati a vuoto e tanto abbandono. Negli ultimi mesi, denunciano ora i consiglieri comunali di Voltiamo Pagina, Gabriele Franchi e Matteo Zoppini, "l'amministrazione comunale ha concesso quei locali senza alcuna delibera, se non una limitata al periodo estivo alla Pro Loco. Dovevano essere usati solo a luglio e agosto: lo sono ancora. Lo ha ammesso l'assessore Bellini nel corso dell'ultimo consiglio comunale, smentendo quanto affermato dal sindaco Lazzerini poco più di un mese fa".