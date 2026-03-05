il barone rampante diventa un film book trailer degli alunni da oscar

La III A della Tasso vince il premio per il miglior Book Trailer. La creatività degli studenti della scuola media Tasso torna a brillare a livello regionale. Nella splendida cornice del Teatro del Collegio San Carlo di Modena e in occasione dell’ultima edizione del Learning More Festival, l’istituto comprensivo Govoni di Ferrara è stato protagonista di un importante successo educativo e culturale. La Classe III A della scuola secondaria di primo grado Tasso si è aggiudicata il riconoscimento per il miglior book trailer dell’anno scolastico 20252026 (Sezione scuola secondaria di primo grado), nell’ambito della Challenge ReadER, organizzata dal gruppo creatore del servizio Mlol Scuola in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna e la Regione Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

