il 31 maggio tonypitony sul palco del nameless

Il 31 maggio, TonyPitony si esibirà sul palco del Nameless Festival, che si svolge dal 30 maggio all’1 giugno a Lecco. Si tratta di un artista siracusano di 29 anni noto per aver ottenuto popolarità con brani caratterizzati da testi demenziali e provocatori. La sua partecipazione al festival è stata annunciata tra le guest star dell’evento.

TonyPitony sul palco del Nameless Festival. Tra le guest star che parteciperanno al Nameless Festival in programma dal 30 maggio all’1 giugno a Lecco, ci sarà anche il misterioso artista siracusano di 29 anni che ha trasformato in successo canzoni demenziali e provocatorie. Lo rivela Alberto Fumagalli, fondatore e ceo di quello che è diventato uno dei più importanti appuntamenti musicali internazionali in Italia. L’annuncio, ieri, a pochi giorni della fine dell’appuntamento di Sanremo, durante cui TonyPitony con Ditonellapiaga ha vinto la serata cover dell’ultimo Sanremo, ma soprattutto in concomitanza con la decisione di volersi togliere la maschera: "È diventata un po’ pesante, credo che a brevissimo se ne andrà", ha confidato Tony Pitony sui social ai microfoni di Aurora Ramazzotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nameless Winter a Barzio. Gigi D’Agostino sul palcoGigi D’Agostino headliner del Nameless Winter, in programma sabato 14 e 15 febbraio a Barzio, dove il Nameless è diventato grande.

Sanremo 2026, TonyPitony e il caco sul palco: il significato del gesto(Adnkronos) – TonyPitony ha mantenuto la sua promessa: ha portato un caco sul palco dell'Ariston a Sanremo 2026.

Dopo Sanremo, TonyPitony non si è fermato un secondo. Disco d'oro per "Donne Ricche", 23 sold out nel tour invernale tra Italia ed Europa, 130mila biglietti già venduti per l'estate. E il 4 settembre sarà l'unico headliner italiano agli I-Days Milano. Qualcuno ri - facebook.com facebook

Cosa ne pensa Gino Castaldo della vittoria di TonyPitony nella serata cover di ieri #SIAE #Sanremo2026 x.com