A gennaio 2026 il commercio al dettaglio registra un aumento dello 0,6% rispetto a dicembre 2025, mentre in un anno la crescita arriva al 2,3%. Le vendite in valore nel primo mese dell’anno sono aumentate dello 0,6%, e in volume dello 0,4%, segnando un nuovo avvio positivo per il settore. I dati sono stati diffusi da un ente di statistica.

Le vendite registrano una crescita mensile rispetto a dicembre 2025 sia in valore che in volume. Fanno da traino i beni alimentari. Numeri positivi anche per la grande distribuzione Il nuovo anno si apre col segno positivo per il commercio e le vendite al dettaglio, che nel mese di gennaio 2026 registrano una crescita mensile rispetto a dicembre 2025 sia in valore che in volume: rispettivamente +0,6% e +0,4%. L’aumento riguarda soprattutto i beni alimentari (+1,1% in valore e +0,9% in volume). Nel trimestre novembre 2025 – gennaio 2026, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio registrano un incremento in valore (+0,5%) e in volume (+0,2%). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il 2026 si apre col segno positivo per il commercio al dettaglio: +0,6% a gennaio. In un anno +2,3%

La fotografia dell'economia in provincia a fine 2025: segno meno per il commercio al dettaglio, aumento dell'exportA fine 2025, l’osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna diffonde i dati aggiornati relativi alla provincia di...

Leggi anche: Commercio, Istat: a novembre vendite al dettaglio +0,5%, su anno +1,3%

Tutti gli aggiornamenti su Il 2026 si apre col segno positivo per....

Temi più discussi: Torna la Rassegna di primavera: nel 2026 si rinnova nel segno della tradizione con canzoni e musica; Risparmio gestito, il 2026 si apre con deflussi per 3,9 miliardi; Oroscopo di oggi 27 febbraio 2026: le previsioni segno per segno; Mercato auto in Europa, il 2026 si apre a rilento. Solo Stellantis cresce fra i grandi costruttori.

Oroscopo di oggi 6 marzo 2026: le previsioni segno per segnoL'oroscopo di oggi, 5 marzo. Comunque vada, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. modenatoday.it

Oroscopo marzo 2026: amore, lavoro e benessere segno per segnoOroscopo marzo 2026: previsioni complete su amore, lavoro e benessere per tutti i segni zodiacali. Classifica, segno top e segno flop del mese ... lifestyleblog.it

Il quarto giorno di #ParisFashionWeek si apre con la collezione autunno-inverno 2026/2027 di #Chloé: un’ode alla femminilità firmata #ChemenaKamali. In passerella, un mosaico di balze, bluse ricamate, abiti impalpabili, gonnelloni fluidi e giacche strutturate - facebook.com facebook

La Gazzetta apre con le parole di Pavlovic: "Derby da duri" x.com