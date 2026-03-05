Iddrissou fa il Thuram Marello il Dimarco E l' Inter prepara il futuro

Iddrissou ha segnato diversi gol tra Primavera, Serie C e Youth League, mentre Marello si è posizionato sulla fascia. L'Inter sta lavorando per costruire il proprio futuro con giovani talenti. La squadra si concentra su diverse fasce e competizioni per sviluppare i propri giocatori più promettenti. La formazione nerazzurra punta a rafforzare il settore giovanile e ad ampliare il roster con giovani promesse.

Jamal Iddrissou, il Marcus Thuram della Primavera dell'Inter. "Mi ispiro a lui, ho la fortuna di poterlo ammirare da vicino", ha detto il baby nerazzurro. In tre parole: straripante, letale, duttile. Mattia Marello, il Federico Dimarco della Primavera dell'Inter. Esterno sinistro, mancino da Serie A e una certa propensione a staccarsi dai blocchi: prende, parte e tanti saluti. Chiamateli "belli di notte": come Zibì Boniek si accendeva nelle serate di Coppa dei Campioni, i due baby nerazzurri hanno trascinato l'Inter ai quarti di Youth League. Marello si è travestito da Dimash: punizione a giro sotto l'incrocio, come quella di Federico contro il Dortmund.