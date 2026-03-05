iCare festeggia l’8 marzo tra dolci e storie di donne

Il 8 marzo, iCare ha organizzato un evento tra Cusano Mutri e Sant’Agata de’ Goti, dedicato alle donne. Durante la giornata sono stati condivisi dolci e storie di donne, con l’obiettivo di celebrare questa ricorrenza. L’iniziativa ha coinvolto diverse persone locali e ha previsto momenti di riflessione sul ruolo delle donne nel lavoro e nella società.

Sarà possibile ordinarli, tramite le indicazioni presenti sui canali social della cooperativa sociale di comunità iCare. Domenica 8 marzo ci saranno due testimonianze, in tal senso, soprattutto sullo straordinario lavoro di operatrici ed educatrici del CADM "Casa delle Donne" e del CAV "La Voce delle Donne". Una a Cusano Mutri (BN) alle ore 17, presso la sala consiliare del Comune (in via Fuci), al talk "La dignità femminile e la rete di protezione territoriale", organizzato dall'associazione US ACLI "Cusanamente", dove interverrà la responsabile del CAV Fabiola Filippelli. La seconda avrà luogo a Sant'Agata de' Goti (BN) alle ore 18 presso la chiesa della SS.