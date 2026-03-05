Icardi capitano in campo ma riservato fuori | Nainggolan racconta il suo carattere

Radja Nainggolan ha parlato di Mauro Icardi in un’intervista a Sportium.FUN, descrivendo il suo ruolo come capitano in campo e la sua riservatezza fuori. Ha analizzato il carattere del giocatore, offrendo una prospettiva diretta su uno degli episodi più discussi nella storia recente dell’Inter. La conversazione si è focalizzata sulle differenze tra la presenza in partita e la vita privata di Icardi.

Nell’intervista rilasciata a Sportium.FUN, Radja Nainggolan propone una lettura diretta di uno dei capitoli più discussi dell’Inter recente, concentrandosi sul periodo in cui Mauro Icardi era capitano e sulle dinamiche interne allo spogliatoio, oltre che sul contesto con l’allenatore dell’epoca. L’analisi offre una ricostruzione dei fatti secondo la prospettiva dell’ex giocatore, evidenziando aspetti relazionali e situazioni che hanno influenzato l’ambiente di lavoro. Nainggolan descrive Icardi come una figura molto chiusa, capitanando la squadra ma fuori dal campo poco presente verso i compagni. Secondo lui, in seno allo spogliatoio Icardi era una persona corretta e rispettosa con chi lo circondava, pur essendo consapevole che ogni individuo possa avere questioni personali non percepibili da chi lo osserva dall’esterno. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

