I video intimi ripresi con gli occhiali intelligenti sono stati visti da estranei | l'indagine su Meta

Un’indagine svedese ha scoperto che i video intimi registrati con gli occhiali intelligenti di Meta sono stati visualizzati da estranei. I dispositivi, infatti, permettono a revisori umani in Kenya di analizzare i contenuti privati e le riprese intime, che vengono usate per addestrare l’intelligenza artificiale. La vicenda solleva preoccupazioni sulla privacy degli utenti coinvolti.

Un'inchiesta svedese ha rivelato i rischi privacy degli smart glasses Meta: video privati e riprese intime finiscono al vaglio di revisori umani in Kenya per addestrare l'IA. Video anche intimi di ignari utenti di occhiali Ray-ban Meta vengono analizzati da impiegati in AfricaUn'inchiesta della testata svedese Svenska Dagblatet ha intervistato i dipendenti di un'azienda in Kenya che rivede e tagga manualmente i video ripresi dagli ignari utenti che indossano gli occhiali s ... I Ray-Ban di meta ti spiano: momenti intimi finiscono sugli schermi in KenyaUn'inchiesta svedese rivela che annotatori umani in Kenya vedono video privati catturati dagli occhiali smart di Meta. Tre problemi gravi: disinformazione al punto vendita, nessun opt-out reale, trasf ...