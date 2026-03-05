I traditori

A Bologna, lo sgombero di un cantiere occupato da gruppi antagonisti ha provocato una reazione forte da parte degli occupanti e di alcune forze politiche, anche di maggioranza. Le tensioni sono aumentate dopo l’azione delle autorità, che hanno rimosso le strutture presenti nel sito. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e ha alimentato discussioni tra le parti coinvolte.

Lo sgombero, a Bologna, del cantiere occupato dai soliti antagonisti, ha scatenato la reazione indignata dei medesimi e delle forze politiche, anche di maggioranza, che li fiancheggiano. La vicenda è nota: mentre gli abitanti del Pilastro hanno espresso civilmente e con ragioni fondate le loro perplessità al Comune, gli eco-prepotenti, rivoluzionari fuori tempo massimo, hanno cavalcato la tigre ambientalista a modo loro, cioè con metodi illegali. Dopo lo sgombero e i tafferugli, gli occupanti se la sono presa, come sempre, con la polizia, ma in fondo neanche tanto. I veri bersagli dei loro strali sono, piuttosto, il sindaco e la giunta, accusati, in sostanza, di soffocare le istanze che vengono dalla società civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Come si diventa traditori in frettaDa uomo tutto d’un pezzo che ha operato in delicati contesti internazionali a traditore e, persino “cretino”. Meloni: “Traditori in divisa, giustizia implacabile a RogoredoMeloni: sgomento per gli sviluppi di Rogoredo La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso il suo sgomento per gli ultimi sviluppi... I traditori seriali