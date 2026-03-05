I servizi si sfilano dal caso Crosetto | Non monitoriamo viaggi

Le agenzie di intelligence hanno dichiarato di non occuparsi dei viaggi privati dei ministri, precisando che i servizi non svolgono attività di monitoraggio in questa area. Questa affermazione è stata fatta durante una presentazione ufficiale e chiarisce la posizione degli enti rispetto ai movimenti personali dei membri del governo. Nessun altro dettaglio sui metodi o sulle eventuali responsabilità viene fornito in questa occasione.

«Le agenzie di intelligence non monitorano i viaggi privati dei ministri». Così, alla presentazione del rapporto annuale d’intelligence ieri mattina alla Camera, ha parlato il sottosegretario Alfredo Mantovano, autorità delegata per la sicurezza della repubblica. L’oggetto del contendere era la storia delle ferie (forse di lavoro) del ministro della difesa Guido Crosetto a Dubai proprio mentre stava cominciando la nuova guerra del golfo. Un concetto simile a quello di Mantovano, nel pomeriggio, l’ha espresso pure il direttore dell’Aise Gianni Caravelli, durante la riunione del Copasir dedicata alla situazione in Iran. Per i servizi la spiegazione è semplice e non c’è molto da dire: esiste la legge 124 del 2007. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Non è normale che il ministro Crosetto viaggi da anni senza scortaL’11 gennaio del 2024 il ministro della Giustizia Carlo Nordio, riferendo in Senato sul corretto rapporto che deve esserci tra tutela e tutelato,...

