I peccatori recensione | l’horror con Michael B Jordan è imperdibile

La nostra recensione de I p eccatori, il film diretto da Ryan Coogler con un doppio Michael B. Jordan, che è diventato il più canidato di sempre ai Premi Oscar. Con I peccatori il regista Ryan Coogler firma un horror ambizioso che usa il vampirismo per raccontare le ferite dell’America segregazionista. Ambientato nel Mississippi degli anni ’30 e guidato dalla doppia prova di Michael B. Jordan, il film intreccia blues, sangue e identità in un’opera potente dove il vero mostro è spesso la realtà stessa. Con le sue 16 candidature agli Academy Awards, è diventato il film che annovera il maggior numero di nomination ai Premi Oscar fino ad oggi. I peccatori – Micahel B. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

