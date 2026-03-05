I parlamentari di centrodestra sostengono Simone Mercatelli

I parlamentari di centrodestra hanno espresso il loro sostegno a Simone Mercatelli, che di recente ha annunciato la sua disponibilità a candidarsi come sindaco di Verghereto. La sua candidatura è stata comunicata pubblicamente nei ultimi giorni, e il sostegno da parte dei rappresentanti politici di questa coalizione è stato reso noto attraverso dichiarazioni ufficiali.

Il centrodestra sostiene Simone Mercatelli che, nei giorni scorsi, ha dichiarato la propria disponibilità alla candidatura a sindaco di Verghereto. "Accogliamo con favore la candidatura a sindaco di Simone Mercatelli, alla guida di un progetto civico di centrodestra radicato nella comunità e orientato a dare continuità al buon lavoro svolto negli ultimi anni a Verghereto - dichiarano, in una nota congiunta, i parlamentari del territorio Alice Buonguerrieri (Fratelli d'Italia), Rosaria Tassinari (Forza Italia) e Jacopo Morrone (Lega) - Siamo pronti a sostenere questo percorso, affiancando la squadra che Mercatelli sta costruendo per le elezioni.